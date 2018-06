Ron Howard parla dei reshoot che ha fatto in Solo: A Star Wars Story

La notizia che segue potrebbe contenere degli spoiler su Solo: A Star Wars Story, che è attualmente in programmazione in sala. Se non l'avete visto non proseguite oltre.

Ron Howard è arrivato alla direzione di Solo: A Star Wars Story quando i lavori erano già iniziati, dal momento che i registi che dovevano occuparsi dello spinoff - Lord e Miller - sono stati licenziati in corso d'opera. E quindi c'era una buona parte del film che era già stata completata ma sono poi stati apportati diversi cambiamenti dal nuovo regista, alcuni dei quali (i maggiori), riguardano la Kessel Run.

Parlando con il magazine Empire, Ron Howard ha regalato alcuni dettagli sui reshoot che ha compiuto su Solo: A Star Wars Story: "Il mostro non era in giro quando sono arrivato. Era una nuova aggiunta. C'erano molti degli elementi della Kessel Run che erano già stati sceneggiati ma era un processo in evoluzione. Anche l'utilizzo del Coaxium come scappatoia dell'ultimo minuto è stato qualcosa che si è evoluto nel corso di questo incredibile processo [...] Sono entrato e uscito dal Falcon per tre, volte girando nuove versioni di continuo per facilitare l'arrivo nuove idee divertenti che, man mano, abbiamo inserito nella sequenza."

