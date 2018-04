Ron Howard ci mostra via social il ruolo del fratello in Solo: A Star Wars Story

Il regista premio Oscar Ron Howard, ha preso in carico - in corso d'opera - gli onori e gli oneri derivanti dall'assumersi la responsabilità di portare a termine un progetto ambientato nella Galassia lontana, lontana. E suo fratello fa parte del film, ecco qualcosa che lo riguarda.

Solo: A Star Wars Story, è una pellicola che ha avuto una storia di produzione particolarmente travagliata. Travagliata perché all'inizio i registi che se ne occupavano erano due, Lord e Miller, ma poi, a causa di divergenze creative, sono stati sostituiti dal premio Oscar che, a metà dei lavori, ha preso in mano le redini del progetto e l'ha ricominciato, cambiando anche dei personaggi (ha inserito infatti Paul Bettany come villain), e aggiungendone altri, come il fratello, Clint.

L'immagine la possiamo vedere su Twitter, e questo è il post che il regista ha condiviso via social: "Ron Howard ✔ @RealRonHoward #SoloAStarWarsStory sound mix, finale #SkywalkerSound - questo prova che i fan di #ClintHoward avranno qualcosa da vedere il 25 maggio #May25"

Probabilmente lo saprete, ma questa non è la prima volta che Clint, il fratello di Ron, appare in uno dei suoi film, anzi! Praticamente c'è in quasi tutti i suoi lavori, almeno con un cameo.

Solo: A Star Wars Story, arriva al cinema a maggio.