Ron Howard dirigerà un film sulla vita di Luciano Pavarotti

Deadline riporta che il regista premio Oscar Ron Howard realizzerà un documentario su Luciano Pavarotti, immortale tenore italiano scomparso nella sua Modena nel settembre 2007.

Il film è prodotto dalla Polygram Entertainment della Universal Music Group, in collaborazione con la Decca Records (la fedele etichetta discografica del cantante), la Imagine Entertainment e la White Horse Pictures.

Il regista di Solo: A Star Wars Story riunirà a se tutti i membri della squadra del suo documentario musicale The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years, uscito nel 2016. Il progetto è attualmente in produzione e il team di Howard ha pieno accesso agli archivi di famiglia di Pavarotti, alle interviste e alle riprese di musica dal vivo. Howard dirigerà e produrrà insieme a Nigel Sinclair, Brian Grazer, Michael Rosenberg e Jeanne Elfant Festa. Il team creativo include lo scrittore Mark Monroe e il montatore Paul Crowder.

"La personalità esuberante di Pavarotti, la sua voce sbalorditiva e il suo fascino gli hanno fatto guadagnare il plauso mondiale nel corso della sua carriera" ha dichiarato Ron Howard. "Ha sconvolto il mondo della musica classica e, soprattutto, ha riportato l'opera alla gente. È difficile credere che siano passati dieci anni da quando Luciano ha lasciato il mondo; tuttavia, attraverso la realizzazione di questo film, abbiamo avuto la fortuna di riscoprire la magia e l'umanità dietro alla sua arte. Spero che porteremo la stessa emozione agli spettatori di tutto il mondo."

Il film arriverà entro la fine del 2019.