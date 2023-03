Ron Howard compie 69 anni: 'Fonzie fu fonte di stress, cominciai a perdere i capelli'

Nel giorno del suo 69esimo compleanno, Ron Howard non può certo dirsi insoddisfatto della propria vita e della propria carriera: immortale nel ruolo del Richie Cunningham di Happy Days e regista di successi come Willow, Il Grinch, A Beutiful Mind, Il Codice Da Vinci e Rush, il nostro si è certo tolto le sue soddisfazioni.

Non sempre, però, è stato tutto rose e fiori: come ricordato dallo stesso Ron Howard, infatti, all'epoca di Happy Days fu tutt'altro che facile gestire la costante ascesa di Fonzie nella graduatoria delle preferenze dei fan (e, di conseguenza, dei produttori): "La più grande fonte di stress era Fonzie. Non Henry, ma Fonzie. Non sfuggì alla mia attenzione il fatto che, con l'andare avanti della stagione, The Fonz stesse ottenendo sempre più spazio" furono le parole di Howard.

L'attore e regista prosegue: "Non riuscii a gestire molto bene quello stress. Probabilmente mi avrebbe fatto bene vedere uno psicologo... Invece, mi tenni tutto dentro. Al che cominciarono a uscirmi eczemi su tutto il corpo, addirittura sulle palpebre... E i capelli cominciarono a cadere. Certo, guardando agli uomini di entrambi i lati della mia famiglia direi fosse inevitabile, ma la cosa cominciò a venir fuori in maniera allarmante in quel periodo". Siamo certi, comunque, che il nostro Ron sia oggi in una posizione che gli consente di non avere più dubbi sul suo successo! A tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Tredici Vite, l'ultima fatica di Ron Howard.