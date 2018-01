Ron Cephas Jones sarà il Mago nel prossimo cinefumetto della DC, Shazam!

Nel nutrito cast del prossimo cinefumetto targato, e dedicato al personaggio di Shazam! , si è aggiunto un altro attore. Infatti,è salito a bordo del progetto.

L'attore, visto in This is Us e Mr. Robot, darà il volto al Mago, chiamato nei fumetti anche Mago Shazam. Il personaggio è colui che, nei fumetti, fa dono al giovanissimo Billy Batson (interpretato in questa trasposizione da Asher Angel) dei poteri di Shazam. Ricordiamo che il personaggio di Shazam! sarà interpretato da Zachary Levi, star del serial tv di culto Chuck e interprete di Fandral in due film della saga cinematografica su Thor.

Il cast includerà anche Mark Strong, interprete del villain della pellicola, il malvagio Dottor Sivana. Altri membri del cast includono Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen e Jovan Armand

Ron Cephas Jones è già conosciuto dagli appassionati dei fumetti, avendo partecipato in un piccolo ruolo nella serie tv dedicata al personaggio di Luke Cage: in quel caso dava il volto a Bobby Fish, amico di Cage.

La regia di Shazam! è affidata al regista di Annabelle: Creation, David F. Sandberg.

La sceneggiatura del cinefumetto della DC Entertainment è stata scritta da Henry Gayden e Darren Lemke. Inizialmente nel film era prevista anche la partecipazione di Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni dell'antieroe Black Adam; successivamente la produzione ha deciso di escluderlo e di sviluppare una pellicola stand-alone totalmente dedicata al suo personaggio.

La pellicola sarà distribuita negli USA il 5 aprile 2019.