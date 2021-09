Ron - Un amico fuori programma, il trailer e la data di uscita del nuovo film d'animazione

20th Century Fox ha diffuso in rete il trailer italiano di Ron - Un amico fuori programma, nuovo film d'animazione diretto da Jean-Philippe Vine (Pirati! Briganti da strapazzo, Cars 3, Il viaggio di Arlo) e Sarah Smith, realizzato in collaborazione con Locksmith Animation.

La pellicola racconta la la storia di Barne, un ragazzo di undici anni che fatica a socializzare e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale che parla, cammina ed è descritto dalla pubblicità come il suo 'migliore amico fuori dalla scatola'. Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron nell'era dei social media lanciano i due in un viaggio ricco di azione, in cui il ragazzo e il robot vengono a patti con la meravigliosa confusione data dalla vera amicizia.

Il cast originale include Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms e Justice Smith, mentre il doppiaggio italiano pul vantare là presenza del comico Lillo come voce del robottino Ron.

Ron - Un amico fuori programma arriverà nelle sale italiane il 21 ottobre 2021 distribuito da Walt Disney Pictures.