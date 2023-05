Romeo e Giulietta, la Paramount risponde alle accuse di violenza sessuale

Romeo e Giulietta è un film del 1968 diretto da Franco Zeffirelli, trasposizione dell'opera di William Shakespeare. Noto per essere, oltre che tra le rappresentazioni più fedeli, una delle prime versioni dell'opera in cui gli attori principali sono molto vicini all'età dei personaggi originali; durante le riprese gli attori erano minori.

Olivia Hussey (Giulietta) e Leonard Whiting (Romeo), ora sulla settantina d'anni, hanno intentato una causa da cinquecento milioni di dollari contro la Paramount, sostenendo che Zeffirelli li avesse spinti a recitare nudi con la forza.

Hussey e Whiting anno accusato la Paramount di trarre profitto dal loro sfruttamento sessuale.

Gli avvocati della major hanno presentato una mozione di recente, sostenendo che la causa è destinata a fallire per vari motivi. Tra le altre cose, sostiene che gli attori non possono intentare causa per violenza, in quanto la scena di nudo non si qualifica come aggressione.

Inoltre è stato reso noto come i protagonisti, durante recenti interviste degli anni passati, abbiano sempre ricordato con affetto i giorni trascorsi sul set di Romeo e Giulietta.

Anche la fondazione Zeffirelli si è espressa sulla causa di Hussey e Whiting, definendola imbarazzante.

Viene poi fatto notare che la Paramount era solo il distributore del film, non era quindi il datore di lavoro del regista e non era di fatto responsabile della supervisione della sua condotta sul set.

Sembra quindi che non ci sia via di scampo per gli attori, che sia tutto finito?