Romeo e Giulietta, fondazione Zeffirelli risponde alla causa: 'Imbarazzante'

La causa legale per abusi intentata dalle star di Romeo e Giulietta, i protagonisti Olivia Hussey e Leonard Whiting, contro la Fondazione Zeffirelli ha sollevato diverse polemiche e controversie sui social, e adesso una risposta sprezzante è arrivata anche in via ufficiale dalla Fondazione stessa.

"La scena d'amore in 'Romeo e Giulietta' di Zeffirelli è quanto di più lontano dalla pornografia si possa immaginare", ha dichiarato il presidente della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, Pippo Zeffirelli, sulla vicenda Hussey-Whiting e la causa dei due interpreti del film del '68 Romeo e Giulietta intentata contro la Paramount Pictures. "Lo stesso Zeffirelli fu accusato di essere reazionario proprio perché più e più volte si pronunciò contro la pornografia. Le immagini di nudo nel film esprimono la bellezza, il trasporto, direi persino il candore della donazione reciproca e non contengono alcun sentimento morboso. Credo anche che i due produttori del film, John Brabourne e Anthony Haveclock-Allan, avranno avuto una liberatoria dai loro genitori prima di girare la scena in questione".

Il presidente ha aggiunto, secco: "E' imbarazzante sentire che oggi, a 55 anni di distanza dalle riprese, due anziani attori che debbono la loro notorietà essenzialmente a questo film si sveglino per dichiarare di avere subito un sopruso che ha provocato loro anni di ansia e disagio emotivo. A me risulta che in tutti questi anni abbiano sempre mantenuto un rapporto di profonda gratitudine e amicizia nei confronti di Zeffirelli, rilasciando centinaia di interviste nel ricordo felice di questa loro fortunatissima esperienza, coronata da un successo mondiale". E in seguito, per giunta, come ricorda lo stesso Pippo Zeffirelli, "Olivia Hussey ha lavorato ancora con Zeffirelli, interpretando mirabilmente Maria nel Gesù di Nazareth, mentre Leonard Whiting è venuto a Firenze per le esequie del Maestro, e ha portato la sua testimonianza al Memorial tenuto a Londra nel febbraio 2020".

Insomma, a tre anni dalla morte di Franco Zeffirelli, la polemica pare ufficialmente scoppiata: le due star risponderanno alla Fondazione? Staremo a vedere.