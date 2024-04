Romeo e Giulietta, in arrivo un nuovo film con Rachel Zegler e la star di Heartstopper!

Negli ultimi giorni, un intramontabile classico shakespeariano sembra essere tornato estremamente popolare: il grande successo di Tom Holland nell'adattamento di Romeo e Giulietta per Broadway ha riacceso l'interesse per la sempiterna storia d'amore tra i due giovani veronesi.

Non solo il teatro: qualcosa bolle in pentola anche nel mondo cinematografico. Sui profili Instagram di Kit Conner, protagonista di Heartstopper, e di Rachel Zegler, futura Biancaneve, sono comparsi criptici post evidentemente collegati tra loro rappresentanti una R ed una G che lasciano decisamente poco adito a dubbi.

Finora non possediamo ulteriori dettagli, a parte lo stile moderno e lo sfondo dietro le due lettere rappresentante degli orsacchiotti, i quali potrebbero far ipotizzare un'ambientazione contemporanea, ma si tratta puramente di teorie e primordiali idee. In calce, è possibile visionare i post in questione.

Una cosa è certa: dalla letteratura al teatro passando per il cinema, il dramma di Romeo e Giulietta continuerà ad essere fonte di ispirazione per generazioni di scrittori ed autori, dimostrando quanto un'opera sia in grado di travalicare i segni del tempo adattandosi a nuove mentalità e nuove sensibilità.

Non ci resta, pertanto, che attendere l'annuncio ufficiale in merito al nuovo adattamento con Kit Conner e Rachel Zegler, eletta star dell'action più amata ai People's Choice Awards.

