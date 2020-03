Il romanzo di Star Wars: L'ascesa di Skywalker rivela di più sul training Jedi di Leia

Nel corso di Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Arbams è stato rivelato che Leia (Carrie Fisher) era stata addestrata al percorso Jedi dal fratello Luke (Mark Hamill), via che il Generale ha però deciso di abbandonare dopo aver avuto una visione che le mostrava la morte del figlio Ben (Adam Driver).

Non si vedeva poi molto nel film, ma è adesso grazie alla novelizzazione di Episodio IX che si può far luce su alcuni aspetti dell'addestramento finora rimasti inediti. Prima di tutto, che Luke è rimasto deluso dalla decisione della sorella di abbandonare il percorso Jedi, pur comprendendone le motivazioni, sperando comunque in una futuro ritorno. Nel romanzo si legge:



"Leia si era allenata proprio qui, esattamente in quel punto. Allungò una mano e toccò con riverenza il tronco d'albero. Una lunga e forte corteccia si era formata attorno a una vecchia ferita. Era quasi sigillata del tutto.



Era stata lei a danneggiare l'albero. Si era avvicinata a Luke con la sua spada laser, mancando il colpo e tagliando l'albero, curatosi dopo due lunghi decenni.



'Oh Luke, spero di fare la cosa giusta", pensò. Leia non era una maestro Jedi ma aveva imparato dai migliori. Non solo da Luke, perché negli anni aveva cominciato a sentire anche la voce di Obi-Wan tramite la Forza e più raramente quella di Yoda. Era prima di tutto un politico e un generale, ma aveva imparato molto dalla Forza, abbracciando il lato Jedi nel miglior modo possibile".



E poi ancora, sull'inizio dell'addestramento:



"Molti anni fa, non molto tempo dopo la Battaglia di Endor, aveva scoperto il potere meditativo del suono. Lei e Luke si ritirarono così per un allenamento e lei era finita per riuscire a reggersi sulle proprie mani mentre lui la sbeffeggiava. Anche con l'aiuto della Forza, le sue spalle avevano cominciato a bruciare, le sue braccia vacillavano, aveva trascorso l'ultima ora a combattere con le spade laser e il suo corpo era sfinito.



'Sai', aveva detto Luke, "quando lo feci su Dabogah, Yoda era seduto sui miei piedi'. Leia gli ricordò 'sei antipatico e del tutto inutile'. E Luke 'l'ho fatto anche con una sola mano'.



Stava cercando di provocarla, di insegnarle una lezione sulla rabbia e l'impazienza e tutto quel genere di sciocchezze. Luke aveva dimenticato che la sua studentessa era una superba stratega che aveva già beneficiato di un'educazione regale. Leia non si sarebbe lasciata provocare facilmente".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà in home video il prossimo 22 aprile. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.