Il romanzo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker risolve la questione dell'X-Wing di Luke

Dopo aver confermato sorprendenti dettagli su Palpatine e aver approfondito il rapporto tra Kylo e Rey, il romanzo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker svela qualcosa in più anche sull'X-Wing di Luke, risolvendo quello che da molti è stato percepito come un buco di sceneggiatura evidente.

Dopo aver combattuto con Kylo Ren, Rey si reca nuovamente su Ahch-To in esilio, così come aveva fatto Luke. È allora che gli appare il fantasma del maestro jedi, che riesce a dissuaderla dal rimanere lì e a spronarla a sconfiggere l'Imperatore, fornendogli un mezzo di trasporto per abbandonare il pianeta. Attraverso una sequenza che ha scaldato il cuore dei fan storici della saga, Luke solleva il proprio X-Wing dall'acqua e lo dona a Rey.

L'X-Wing compariva anche in The Last Jedi, sommerso dalle acque del mare, ma l'art book ufficiale del film indicava chiaramente che Luke l'aveva distrutto una volta atterrato su Ahch-To: per questo non si è potuto recare in forma fisica su Crait ad affrontare Kylo Ren. Se l'art book di Episodio 8 riusciva a sollevare Rian Johnson dalla colpa di essere stato approssimativo in quel frangente, allo stesso tempo entrava in conflitto con il futuro Episodio 9, dato che nel film di J.J. Abrams Rey riesce a volare via senza problemi a bordo della nave. Ma non era stata distrutta?

Nel romanzo di Rise of the Skywalker viene spiegato che Rey passa sul pianeta diverso tempo, e che dopo l'intervento di Luke è lei stessa a mettere le mani sull'X-Wing, rispolverando tutte le sue competenze da meccanico e trafficante di rottami:

"Era tecnologia vecchia, e ci vollero una mente veloce e delle dita ancora più veloci per far sì che tornasse a volare in maniera decente. L'ala fu aggiustata con la porta della capanna di Luke, i pannelli protettivi vennero ricavati dal TIE distrutto, e ci fu bisogno di una grande quantità di cavi da ricollegare".

Rey riesce comunque a fare il minimo indispensabile per rimettere in sesto la storica nave spaziale, anche usando i rottami del TIE-Fighter che lei stessa aveva distrutto, e ripartire. Cosa ne pensate della spiegazione? Avrebbe dovuto essere inclusa anche nel film? O tutto sommato era un dettaglio che si poteva intuire? Il romanzo ha svelato anche degli inquietanti retroscena sul padre di Rey