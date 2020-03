Il romanzo conferma: il Palpatine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker era un clone!

Negli ultimi anni romanzi e fumetti di Star Wars hanno assunto un ruolo fondamentale nell'economia del franchise: a questi è stata infatti spesso affidata la spiegazione di aspetti poco chiari dei vari film, ultimo dei quali il discusso ritorno dell'Imperatore Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

In molti, infatti, avevano storto il naso davanti alla mancanza di spiegazioni ricomparsa di Darth Sidious, alle cui dinamiche si è fatto riferimento nel corso del film solo con un paio di battute tutt'altro che esplicative.

In nostro soccorso arriva ora, però, il romanzo ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, di cui alcune copie sono state vendute in anteprima prima dell'uscita ufficiale prevista per il prossimo 17 marzo.

Pare, infatti, che nel libro venga confermata una delle teoria più popolari sul ritorno dell'Imperatore, ovvero quella secondo cui lo spirito del Palpatine ucciso da Darth Vader in Episodio VI sarebbe stato trasferito in quello che sarebbe a tutti gli effetti un clone del corpo dell'Imperatore. Una soluzione che non sembra comunque aver migliorato le cose: facendo un giro sui social si nota facilmente come la maggior parte dei fan la trovino eccessivamente raffazzonata e sbrigativa, soprattutto vista l'importanza della cosa ai fini della trama.

A proposito di ritorni: anche Harrison Ford ha dichiarato di essersi stupito della comparsa del suo Han Solo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; recentemente, intanto, sono state rilasciate 17 immagini inedite di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.