Che romantico Robert Downey Jr! Il post per l'anniversario di nozze è tenerissimo

Quella di Robert Downey Jr. è una vita che non si può certo definire serena, ma in quanto a relazioni sentimentali l'ex-Iron Man del Marvel Cinematic Universe ha sempre dimostrato una certa stabilità: a un matrimonio durato 12 anni è infatti seguito quello con l'attuale consorte Susan Downey, in piedi da ben 18 anni.

Cade infatti oggi l'anniversario di nozze tra Robert e Susan Downey, e l'attore che in questi giorni è in sala con l'Oppenheimer di Christopher Nolan non è certo tipo da dimenticarsene: già lo scorso anno Robert Downey Jr. aveva festeggiato l'evento con un post straordinariamente romantico, ripetendo la tradizione proprio poche ore fa.

"18 anni e siamo ancora in fiore!" sono le semplici parole con cui la star di Dolittle ha voluto accompagnare le due foto che vediamo nel post pubblicato sul suo profilo Instagram: la prima ritrae i due coniugi durante la celebrazione delle nozze e vede la nostra Susan reggere in braccio un mazzo di fiori proprio come nella seconda foto, scattata invece durante quest'anniversario e con i nostri due consorti più innamorati che mai.

Noi, ovviamente, non possiamo che augurare buon anniversario a Robert e Susan, sperando di ritrovarci qui per la stessa occasione anche negli anni a venire! Matrimonio a parte, intanto, in questi giorni Robert Downey Jr. sta facendo parlare di sé per un'iniziativa ideata per proteggere i bambini dai predatori online.