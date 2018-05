Roman Polanski, la vittima commenta la sua espulsione dall'Academy: "Inutile"

Samantha Geimer, la donna che fu vittima di violenze sessuali da parte del celebre regista, ha recentemente commentato l’espulsione di Roman Polanski dall’Academy.

La vicenda di Roman Polanski risale a più di quarant'anni fa, quando il regista venne accusato di violenza sessuale con l'ausilio di sostanze stupefacenti nei confronti della tredicenne Samantha Geimer, nella villa di Jack Nicholson. Dopo aver scontato 42 giorni di carcere, Polanski venne rilasciato con la condizionale ma alla luce dei probabili cambiamenti nella decisione da parte del giudice, fuggì in Europa per evitare l'arresto. Negli anni sono falliti i tentativi d'estradizione e Roman Polanski non mette piede negli Stati Uniti dal 1978.

Il comunicato diffuso dall'Academy parla di una decisione alla quale si è arrivati seguendo le direttive legate al comportamento dei membri dell'organizzazione, sottolineando come l'Academy s'impegni nel promuovere “standard etici che i propri membri devono seguire in linea con i valori legati al rispetto per la dignità umana che contraddistinguono l'organizzazione”.

Secondo la Geimer, tuttavia, l’azione da parte dell’Academy nei confronti del regista è da considerarsi “orribile e crudele, che serve solo a salvare le apparenze”. La Geimer ha poi continuato su Vanity Fair: “Questa decisione non ha niente a che vedere con il voler cambiare la cultura sessista di Hollywood e semplicemente prova che sono pronti a mangiarsi l’un l’altro pur di sopravvivere. A Roman, che ha fatto la fine che meritava, dico che l’Academy non ha vero onore, è solo un’operazione di immagine”.

Continuando, la Geimer ha poi trovato fastidioso che la vicenda di Polanski sia stata associata a quelle legate a Bill Cosby: “Potevano almeno espellerlo e basta, ma hanno dovuto legarlo a Cosby, che razza di cafoni”.