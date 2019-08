Roman Polanski non vuole affidare la sua causa contro l'Academy ai giudici di Los Angeles

Mentre il suo J'Accuse si prepara a debuttare all'imminente Mostra del Cinema di Venezia, Roman Polanski prosegue la causa contro la sua espulsione dall'Academy of Motion Picture Arts and Science.

Secondo quanto riportato da The Wrap, infatti, il regista è convinto che non riceverà un trattamento equo dalla corte di Los Angeles e per questo ha richiesto che il suo caso fosse assegnato ad un giudice al di fuori della contea della Città delle Stelle.

Polanski ritiene che "la decisione è stata presa senza il dovuto processo e basata su un'antica convinzione e uno status da fuggitivo lecito ai sensi della legge della California."

Parlando della richiesta inoltrata questo mercoledì, l'avvocato del regista ha dichiarato che "la storia del contenzioso evocato da Polanski presuppone che qualsiasi giudice di questa corte solleverebbe un problema di imparzialità."

Nella richiesta ufficiale di Polanski si legge inoltre che "diversi giudici di Los Angeles hanno agito in modo disonesto o gli hanno negato il giusto processo", confermando che "tali affermazioni sono state rafforzate dall'autorità aggiunta" dei tribunali di Svizzera e Polonia, dove Polanski a risieduto.

Tra poche settimane il regista presenterà al Lido il suo ultimo film, J'Accuse: per altre informazioni vi rimandiamo al programma di Venezia 2019, nel quale debutterà anche Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.