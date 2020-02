Roman Polanski non sarà ai Premi César, nonostante le 12 nomination

Il regista Roman Polanski, il cui ultimo lavoro, L'ufficiale e la spia, è candidato a 12 premi César, non parteciperà alla cerimonia di premiazione, in programma domani sera. Lo ha dichiarato lui stesso all'agenzia France Presse, parlando di un "linciaggio pubblico" in atto ai suoi danni e delle proteste annunciate da un gruppo di femministe.

"Per diversi giorni la gente mi ha chiesto se sarei andato o meno alla cerimonia" ha dichiarato il regista. "La vera domanda è: come potrei? Le attiviste minacciano un linciaggio pubblico. Ci saranno manifestazioni, qualcuno pianifica una piattaforma... Promette di sembrare più un simposio che una celebrazione del cinema fatta per premiare i suoi più grandi talenti."

La decisione di Roman Polanski, in effetti, non giunge inaspettata. La sua rivisitazione dell'affare Dreyfus, L'ufficiale e la spia, ha vinto il Gran Premio della Giuria allo scorso Festival di Venezia, e ha ricevuto ben 12 nomination ai César, l'equivalente francese degli Oscar. All'inizio di questo mese, però, un gruppo di nove associazioni femministe ha invitato i membri dell'Académie des Arts et Techniques du Cinéma a non votare per il film e ha annunciato manifestazioni di protesta a Parigi in occasione della cerimonia.

Il regista polacco ha vissuto per decenni in Francia dopo essere fuggito dagli Stati Uniti prima di essere definitivamente condannato per violenza su minore. Negli anni del #MeToo la sua figura è divenuta però sempre più controversa anche oltralpe, anche a causa delle nuove accuse di stupro, da lui smentite, stavolta da parte dell'attrice francese Valentine Monnier.