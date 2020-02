Roman Polanski miglior regista ai César, diverse attrici abbandonano la sala per protesta

In Francia sono stati consegnati i premi César 2020, cerimonia accompagnata da numerosissime polemiche legate alla presenza de L'Ufficiale e la Spia, nuovo film di Roman Polanski candidato in ben 12 categorie.

Il film e il suo regista, osteggiati da diverse manifestazioni pro-MeToo, sono usciti dalla cerimonia con tre premi, uno per i migliori costumi, uno per la miglior sceneggiatura non originale e uno per la regia: due quindi i riconoscimenti personali a Polanski, che ovviamente non era presente in sala ma che è comunque stato ricoperto dai fischi, e non solo.

Quando il suo nome è stato letto al momento della consegna del premio per la regia, infatti, diverse personalità dell'industria cinematografica francese hanno abbandonato la sala per protesta, e guidare il gruppo sono state Celine Sciamma e Adèle Haenel, rispettivamente regista e protagonista del dramma Ritratto della Giovane in Fiamme.

"E' una vergogna", ha dichiarato di sfuggita la Haenel davanti alle telecamera mentre abbandonava la cerimonia, lei che qualche settimana fa parlando col New York Times aveva avvisato: "Premiare Polanski significherebbe sputare al volto di tutte le vittime, vorrebbe dire che non è poi così grave violentare le donne".

Voi cosa ne pensate della questione? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de L'Ufficiale e la Spia.