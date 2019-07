Roman Polanski inizialmente incolpò Bruce Lee per la morte di Sharon Tate

A quanto pare c'è stato un tempo in cui il regista Roman Polanski era convinto che Bruce Lee fosse coinvolto nell'omicidio di Sharon Tate, moglie del regista incinta che venne assassinata dalla Famiglia di Charles Manson.

I fan che hanno visto Bruce Lee (interpretato da Mike Moh) nel trailer di C'Era Una Volta a Hollywood probabilmente hanno avuto un mix di sorpresa e confusione: cosa aveva a che fare il maestro di arti marziali, che è morto tragicamente a 32 anni, con Sharon Tate, Roman Polanski e gli orribili crimini compiuti dalla Famiglia Manson nella loro casa nell'estate del 1969?

Apparentemente parecchie cose, come spiega Matthew Polly nell'eccellente biografia Bruce Lee: A Life.

Come molte personalità di Hollywood dell'epoca, tra le quali Steve McQueen, Polanski si era allenato molte volte con Bruce Lee, un combattente estremamente efficiente che cercava di entrare nel mondo cinema americano. Bruce Lee aveva anche impartito alla Tate qualche lezione sulle arti marziali per il film del 1968 The Wrecking Crew.

Un giorno, dopo l'omicidio di Tate, Polanski si trovava in uno stato di profonda depressione. Il LAPD non aveva ancora alcun indizio su chi avesse ucciso sua moglie e il loro bambino non ancora nato. Lee, parlando del più e del meno, confessò al regista di aver perso un paio di occhiali, facendo scattare una lampadina nella mente del vedovo: qualcuno, infatti, aveva lasciato un paio di occhiali sulla scena del crimine e gli investigatori credevano che potessero appartenere all'assassino.

Polanski sapeva che Bruce Lee era una delle poche persone fisicamente in grado di uccidere molte persone da solo.

Naturalmente Lee non era il vero assassino e quella degli occhiali fu solo una coincidenza. Come alla fine la polizia ha scoperto, Charles Manson aveva inviato le sue schiave nella casa Polanski-Tate su Cielo Drive per uccidere tutti quelli che avrebbero trovato.

