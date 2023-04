Roman Polanski, la donna violentata dal regista lo difende: 'Mai stato un problema per me'

Roman Polanski è ancora una volta oggetto di discussione per fatti che, purtroppo, non riguardano il cinema: la vicenda tornata a suscitare l'attenzione della cronaca è quella relativa allo stupro commesso dal regista su Emmanuelle Saigner, la donna che proprio in queste ora ha preso nuovamente le difese del suo violentatore.

Saigner, tredicenne all'epoca dei fatti, ha infatti ribadito di non aver mai avvertito disagi a causa della vicenda le cui testimonianze sono state recentemente desecretate dalla Corte d'Appello: la donna, al contrario, si è detta fortemente infastidita dal fatto che sulle azioni di Polanski sia stato montato un caso di queste proporzioni.

"Voglio essere molto chiara: ciò che accadde con Polanski non è mai stato un problema per me. Non sapevo neanche che fosse illegale, che qualcuno potesse essere arrestato per una cosa del genere. Stavo bene allora e sto bene adesso. Il fatto che sia stata messa in piedi questa cosa mi pesa terribilmente. Dover ripetere in continuazione che non è stato un problema è un peso terribile" sono state le parole di Saigner.

Dichiarazioni che non mancheranno di far discutere, vista la delicatezza dell'argomento: quale che sia il certamente tutt'altro che irrilevante parere della vittima, comunque, resta la realtà di un azione orribile sulla quale la legge si è abbondantemente espressa.