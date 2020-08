Roman Polanski per sempre fuori dall'Academy: la decisione ufficiale dei giudici

Un giudice ha ufficialmente negato la richiesta di reintegro di Roman Polanski nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, giustificando la decisione dell'organizzazione di espellerlo nel maggio 2018. Nel mese di aprile 2019 Roman Polanski decise di citare in giudizio l'Academy, sostenendo di esser stato espulso senza alcun preavviso.

Roman Polanski fuggì dagli Stati Uniti nel 1978, dopo essersi dichiarato colpevole dello stupro di una ragazzina di 13 anni.

Da allora è rimasto latitante, con gli sforzi perpetrati nel tentativo di estradarlo caduti sempre nel vuoto.



Il giudice Mary Strobel ha dichiarato che nonostante l'Academy avesse dovuto dare un preavviso a Polanski, l'organizzazione era poi tornata in qualche modo sui suoi passi concedendogli un'udienza parziale.

"Il consiglio aveva motivo di espellere il firmatario. Nonostante il consiglio avrebbe potuto verificare le circostanze attorno al persistente stato di latitanza del firmatario, comprese le accuse di cattiva condotta giudiziaria, mitigassero la necessità d'espulsione, la decisione finale è supportata dalle prove, non è stata arbitraria o frutto di un capriccio e non è stato un abuso di discrezione" ha dichiarato Strobel.

L'avvocato di Polanski ha negato che il regista sia intenzionato a ricorrere in appello, affermando che l'espulsione dall'Academy non importi nulla al suo assistito, che ha deciso di citare in giudizio l'organizzazione per una questione di principio, in quanto espulso senza un giusto processo, a detta del regista.

Roman Polanski respinse le accuse di stupro da parte di un'attrice francese alla fine del 2019. Su Everyeye trovate la recensione di J'Accuse, l'ultimo film del regista.