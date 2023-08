Roman Polanski compie 90 anni: perché il regista non torna in America da quasi 50 anni?

Poche figure, nel mondo del cinema, possono vantarsi di essere controverse quanto Roman Polanski: adorato all'unanimità per il suo lavoro da cineasta, il regista di Rosemary's Baby è al tempo stesso uno dei personaggi più criticati e presi di mira dall'opinione pubblica per la sua condotta nella vita privata.

Polanski manca infatti dagli Stati Uniti dal lontano 1975 a causa di una vicenda che all'epoca scosse fortemente il mondo del cinema e non solo: il regista fu infatti accusato di stupro su una minorenne, accusa che fu poi tramutata in una condanna per soli rapporti sessuali extraconiugali con una minorenne (senza violenza sessuale) in seguito a un patteggiamento con la presunta vittima (la stessa che qualche mese fa è apparsa in una foto proprio con Polanski).

L'autore di Chinatown e Il Pianista fuggì dagli USA dopo aver avuto sentore che il giudice non avrebbe optato per una pena con la condizionale dopo avergli fatto scontare 42 dei 90 giorni di carcere comminatigli per la condanna di cui sopra; da allora su Polanski pende un mandato di cattura statunitense reso poi internazionale qualche anno dopo, al punto da portare all'arresto del regista nel 2009 in Svizzera con conseguente rilascio per vizio di forma nella richiesta di cattura. Se Polanski mettesse piede negli Stati Uniti, insomma, verrebbe molto probabilmente arrestato nel giro di pochissimo tempo.