Roman Polański nega le accuse di aggressione sessuale ad una minorenne

Come riportano i documenti depositati presso il giudice della Corte Superiore di Santa Monica, H. Jay Ford III, lo scorso 20 ottobre, il regista Roman Polański ha intrapreso un'azione legale per scagionare il suo nome da ulteriori accuse di violenza sessuale. Il team legale di Polański respinge al mittente le accuse.

I legali del regista affermano che la richiesta della donna non è valida perché è il reato di violenza sessuale è stato introdotto soltanto negli anni '90 e che si baserebbe soltanto su supposizioni e congetture.



Il regista novantenne è accusato di aver attirato a casa propria la ragazza nel 1973, protetta dall'anonimato con il nome di Jane Doe, nella causa intentata lo scorso 16 giugno. Il regista l'avrebbe stordita con la tequila e l'avrebbe aggredita. Si tratta di un caso separato dalle note accuse di violenza sessuale che si protraggono da anni, in particolare la condanna per quello che il giudice definì "atto sessuale non lecito" con una ragazzina tredicenne.

Samantha Geimer ha difeso Polański anche di recente, dichiarando che dal suo punto di vista il regista avrebbe scontato la propria pena.



Nel corso degli anni sono emerse altre accuse nei confronti del cineasta: l'attrice Renate Langer ha affermato di essere stata violentata nel 1972, quando aveva 15 anni, e l'artista Marianne Barnard l'ha accusato di averla aggredita sessualmente quando aveva 10 anni.



Nell'ultima causa, Jane Doe ha raccontato di essere stata invitata a cena da Polański al Le Restaurant di Los Angeles e prima avrebbero consumato dell'alcol, nonostante lei fosse minorenne. I due avrebbero continuato a bere al bar del ristorante in attesa del tavolo ma la ragazzina si sarebbe sentita male a causa dell'alcol e sarebbe uscita a prendere aria. Il regista l'avrebbe riportata a casa laddove la giovane sarebbe svenuta e una volta risvegliata Polański le avrebbe chiesto di fare sesso. Nonostante il suo rifiuto, la ragazza sarebbe stata aggredita.

Roman Polański ha compiuto 90 anni e dal 1975 non rientra più negli Stati Uniti a causa delle vicende giudiziarie che l'hanno visto coinvolto.