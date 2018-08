Roma: nuovo suggestivo poster per il film di Alfonso Cuaron

Netflix ha rilasciato un nuovo poster per l'atteso Roma, il film che firmerà il ritorno di Alfonso Cuaron a cinque anni dal successo di Gravity. La pellicola verrà presentata in concorso all'imminente Festival del Cinema di Venezia e sarà distribuita da Netflix.

Sullo sfondo degli anni '70 in Messico, con i suoi disordini politici e le ribellioni in atto, Cuaron racconta la storia di Cleo, giovane domestica di una famiglia borghese che vive nel quartiere di Roma, a Città del Messico. La famiglia è tenuta insieme da Cleo, e in questa magistrale lettera d'amore alle donne della sua vita, le stesse che lo hanno amato e cresciuto, il regista tenta anche di mostrarci un'affresco straordinario e intenso di un paese in continuo mutamento, raccontando gerarchi sociale e familiari nel mentre degli scontri politici e anche armati.

Il poster in questione, che potete trovare in calce alla notizia, si presenta con lo splendido bianco e nero che abbiamo potuto osservare nel fantastico trailer rilasciato la settimana scorsa.

Alfonso Cuaron ha rivelato che Roma rappresenta finora l'opera più intima, addirittura ai limiti dell'autobiografico, del regista. La stessa Netflix ha dichiarato che si tratta di uno dei progetti più personali che abbia mai avuto il piacere di produrre e supportare.

Il cast del film è composto da Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Daniela Demesa, Nancy Garcia Garcia e Jorge Antonio Guerrero. Non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming. Roma verrà distribuito anche in alcuni cinema selezionati.