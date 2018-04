Roma: il nuovo film di Alfonso Cuaròn sarà distribuito da Netflix

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il nuovo e atteso film di Alfonso Cuaròn, Roma, sarà distribuito direttamente sulla piattaforma digitale Netflix essendo stato acquistato da quest’ultimo.

Inoltre, la pellicola sarebbe stata presentata anche al Festival di Cannes, ma a causa delle recenti modifiche al regolamento del festival che vieta la presenza in concorso di film che non riceveranno una distribuzione cinematografica (ovvero fisicamente nelle sale), il film è stato rimosso da quella vetrina da Netflix stessa.

In un’escalation che sta rendendo sempre più aspra la guerra tra Cannes e il colosso dello streaming digitale, quest’ultimo ha minacciato l’organizzazione dell’evento di poter benissimo evitare di presentare in anteprima al festival francese pellicole come Norway di Paul Greengrass, Hold the Dark di Jeremy Saulnier, The Other Side of the Wind di Orson Welles, il documentario They’ll Love Me When I’m Dead di Morgan Neville e, appunto, Roma di Cuaròn.

Per quanto riguarda Roma, non si sa ancora nulla riguardo alla pellicola, se non che sarà ambientata nel suo Messico e potrà contare nuovamente sulla fotografia del tre volte Premio Oscar Emmanuel Lubezki. Sappiamo che racconterà un anno di una famiglia della middle-class di Città del Messico.

Il regista aveva rivelato recentemente a Variety che si sta godendo questo alone di segretezza attorno al progetto: “Non voglio rivelare nulla perché non voglio ingannare nessuno su cosa sarà o cosa non sarà. Tutto quello che posso dirvi è che è stato come lanciarsi nell’oceano, e questo film era il mio giubbotto di salvataggio. A causa della natura del progetto, sarà una post-produzione piuttosto lunga. Ci stiamo lavorando da mesi ormai”.