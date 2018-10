Roma: nuovo bellissimo poster per il film Leone d'Oro di Alfonso Cuaròn

Netflix ha diffuso in streaming un nuovissimo e bellissimo poster ufficiale di Roma, film di Alfonso Cuaròn vincitore del Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Come già rivelato dal regista, Roma rappresenta finora l'opera più intima e addirittura ai limiti dell'autobiografico, di Alfonso Cuaron. La stessa Netflix ha rivelato che si tratta di uno dei progetti personali che abbia mai avuto il piacere di produrre e supportare.

Sullo sfondo degli anni '70 in Messico, con i suoi disordini politici e le ribellioni in atto, Cuaron racconta la storia di Cleo, giovane domestica di una famiglia borghese che vive nel quartiere di Roma, a Città del Messico. La famiglia è tenuta insieme da Cleo, e in questa magistrale lettera d'amore alle donne della sua vita, le stesse che lo hanno amato e cresciuto, il regista tenta anche di mostrarci un'affresco straordinario e intenso di un paese in continuo mutamento, raccontando gerarchi sociale e familiari nel mentre degli scontri politici e anche armati.

Roma vede nel cast Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Daniela Demesa, Nancy Garcia Garcia e Jorge Antonio Guerrero. Il film ha conquistato il Leone d’Oro al miglior film alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, premiato da una giuria presieduta da Guillermo del Toro, e sarà distribuito in alcune sale selezionate da Netfix, così come approderà sulla piattaforma digitale, a partire dal prossimo dicembre. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.