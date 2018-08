ROMA: Netflix sta considerando una release nei cinema

Stando a quanto segnalato dal The Hollywood Reporter, Netflix starebbe considerando una release cinematografica per l'attesissimo ROMA, il nuovo film del premio Oscar Alfonso Cuaron.

A cinque anni dalla grande odissea intimista di Gravity il regista di Città del Messico potrebbe tornare sul grande schermo in. Secondo l'articolo non è ancora stata presa una decisione definitiva, né in un senso né nell'altro, ma la possibilità è stata presa in considerazione per aiutare il film a scalare posizioni in vista della stagione dei premi.

Il film, definito come "una storia universale", sarà ambientato a Città del Messico durante i primi anni '70. Questa la sinossi ufficiale:

"Nel film autobiografico ispirato alla vita di Alfonso Cuarón, siamo collocati nell'ambiente fisico ed emotivo di una famiglia della classe media tenuta in piedi dagli sforzi di un'adorabile e gentile governante (Yalitza Aparicio). Il cast è uniformemente magnifico, ma la vera star di ROMA è il mondo stesso, pienamente presente e vivacemente attivo, fatto di eventi improvvisi che cambiano la vita e costellato di minimo mutamenti di umore e atmosfere. Cuarón ci racconta una storia epica della vita di tutti i giorni e ci immerge delicatamente in una vasta esperienza cinematografica, in cui il tempo e lo spazio respirano e si espandono maestosamente. Girato in un bianco e nero mozzafiato e caratterizzato da un'innovativa tecnica di sound design, ROMA è un'opera davvero visionaria."

ROMA sarà presentato oggi in anteprima al Festival del cinema di Venezia e arriverà su Netflix a dicembre.