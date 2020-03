Roma arriva in home-video: tutti i dettagli sull'esclusiva edizione dvd e blu-ray

Qualche mese va vi abbiamo riferito che Roma di Alfonso Cuarón sarebbe diventato il primo film Netflix ad uscire per Criterion Collection in edizione home-video, e adesso sono stati resi noti tutti i dettagli dell'edizione blu-ray dell'acclamato film messicano.

In uscita il 26 febbraio e distribuito per il mercato italiano da Warner Bros. Home Entertainment, l'esclusiva edizione home-video del film scritto, diretto, montato, fotografato e prodotto dall'acclamato regista messicano includerà diversi contenuti extra, che saranno inclusi sia nel formato DVD, sia in quello blu-ray: tra questi, il documentario “Road to Roma”, un booklet con due saggi esclusivi di Valeria Luiselli e Enrique Krauze e Snapshots from the Set, un documentario inedito con le attrici Yalitza Aparicio e Marina de Tavira.

Roma venne presentato in anteprima mondiale al 75esimo Festival Internazionale del Cinema di Venezia il 30 agosto 2018, e al termine della mostra venne premiato col Leone d'oro. Da allora il film ha ricevuto un plauso universale, col 99% di gradimento su Rotten Tomatoes, un 96/100 su Metacritic e diversi altri riconoscimenti, con dieci nomination ai 91esimi Oscar (tra cui Miglior film, Migliore sceneggiatura originale, Migliore attrice e Migliore attrice non protagonista), eguagliando il record assoluto de La Tigre e il Dragone di Ang Lee per il maggior numero di candidature Oscar di un film non in lingua inglese.

Quello di Cuarón è diventato anche il primo film messicano a vincere il miglior film in lingua straniera, nonché il primo film straniero a vincere la statuetta per la miglior regia. Un altro primato, sempre stabilito agli Oscar, riguarda quello del premio alla miglior fotografia, che prima di allora non era mai stato assegnato ad un dop anche regista del suo film.

Everyeye lo ha inserito al primo posto dei migliori film del 2018.