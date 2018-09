ROMA, Alfonso Cuaron: 'Questo film è stato la mia più grande sfida'

Durante una recente intervista dal Festival di Venezia, Alfonso Cuaron ha parlato del suo nuovo film, ROMA, definendo l'opera come la sua più grande sfida.

Il film segna il ritorno del regista nel suo paese natale, il Messico, nel quale dopo I Figli degli Uomini e Gravity mancava dal 2001 con Y Tu Mamá También. ROMA, pieno di infinite sfide tecniche e cinematografiche, è stato girato in bianco e nero e impostato a partire direttamente dai ricordi di Cuarón, che ha servito anche come direttore della fotografia.

"Il novanta per cento delle scene che si vedono nel film escono dalla mia memoria" ha rivelato il regista. "Non sto dicendo che tutto sia esattamente lineare, ma quello che ho fatto è stato comprimere circa tre anni di memoria in una narrazione di 10 mesi. Ma quasi ogni singola scena è qualcosa che ricordo, integrata con la vita reale di Cleo [interpretata nel film da Yalitza Aparicio, ndr]. E poi, ovviamente, ci sono piccoli elementi di finzione perché volevo includere elementi tematici che ho trovato rilevanti sia per il personaggio che per la storia. Stiamo comunque parlando di cicatrici personali. Questo è sicuramente un periodo che mi ha segnato, probabilmente per tutta la vita."

Il regista ha rivelato che la vera Cleo è ancora viva e che è ancora parte integrante della sua vita. "Fa parte della nostra famiglia, o noi facciamo parte della sua. Quando ha visto il film, ha pianto. Continuava a dire: 'Si, era così, questo è successo davvero'. Una volta invitai lei e mia madre sul set, stavamo girando una scena che le riguardava in prima persona. Quando finimmo le riprese mi accorsi che stavano piangendo. Penso che il film abbia rievocato ricordi molto dolorosi per loro. 'Quei ragazzini erano così poveri' mi dissero. Non erano tristi per come avevo ritratto le loro vite, stavano piangendo per i bambini. In quel momento mi commossi anche io, devo ammetterlo."

A quanto pare, poi, Cuaron ha tenuto per se la sceneggiatura, senza condividerla con gli attori.

"Nessuno aveva la sceneggiatura e abbiamo girato in ordine cronologico. In pratica ho parlato a ciascun attore del suo personaggio, e ho detto loro cose personali che gli altri non avrebbero saputo. E volevo che si tenessero per loro quelle informazioni, non potevano condividerle con gli altri membri del cast. Ho anche parlato con loro dei segreti che condividevano l'uno con l'altro. Ma loro non conoscevano la storia, quindi ogni giorno imparavano dalle circostanze. In questo modo il set si è trasformato nella vita vera. C'erano delle aspettative, che a volte si realizzavano, altre volte no, altre volte c'è solo una gran noia e non succede niente. Oppure, tutto va contro quelle aspettative. C'era imprevedibilità, come accade fuori dal set."

Infine, il regista ha spiegato la presenza degli aerei che solcano il cielo, un dettaglio che inquadra spesso nel corso del film.

"Per me quegli aerei funzionano in modi diversi. Uno è la situazione transitoria. Quando sono lì, le cose continuano, c'è un universo che è più ampio della vita che questi personaggi stanno vivendo. D'altra parte, rappresentano la presenza costante di una modernità. Un mondo tecnologico che circonda questi personaggi ed è in netto contrasto con le baraccopoli in cui è ambientato il film. Come esseri umani, abbiamo un incredibile arco di sviluppo tecnologico, ma eticamente fluttuiamo. L'altro aspetto più metaforico di questo è un film che inizia guardando il terreno. Quando l'acqua entra nella prima inquadratura, vedi il cielo, ma solo come riflesso. E alla fine, finisce guardando il cielo. È quella cosa dell'impossibilità che ci sia questo oggetto di metallo che vola lassù. È il riflesso di quell'impossibilità che può accadere solo quando cerchi di venire a patti con la vita. Non c'è una risposta diretta per questo, comunque."

ROMA arriverà su Netflix il 14 dicembre.