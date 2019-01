Rolling Thunder: Netflix annuncia il documentario di Martin Scorsese su Bob Dylan

Nel 2019 Netflix vedrà anche il debutto di The Irishman , l'attesissima nuova pellicola di Martin Scorsese che vede nel cast leggende come Robert De Niro , Al Pacino e Joe Pesci .

Mentre la data di uscita ancora sconosciuta, Netflix ha confermato che il film conterrà delle interviste fatto allo stesso Dylan, che raramente permette anche solo di essere intervistato a camera spenta. Alcuni persone che hanno lavorato a Rolling Thunder hanno confermato la presenza di diverse interviste fatte ai suoi ex alunni di quel periodo.

Questa la descrizione del film riportata da Variety: "'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese' riflette lo spirito inquieto dell'America del 1975 e la gioiosa musica espressa da Dylan durante quell'anno. Un po' documentario, un po' film-concerto e un po' un sogno delirante, 'Rolling Thunder' è un'esperienza unica, dal maestro Martin Scorsese."

Il film si discosterà molto da "No Direction Home: Bob Dylan" , il precedente documentario di Scorsese dedicato al leggendario cantautore. La parola "story" non è stata infatti inserita a caso nel titolo, e secondo il report il regista questa volta si è concentrato molto di più sulla forma del film.

Dopo anni di rumor su un possibile documentario su Bob Dylan e il suo tour del 1975-76 ad opera di Martin Scorsese , Netflix ha finalmente annunciato la sua uscita nel 2019, come riportato da Variety. Il titolo del film oltretutto conterrà proprio il nome del regista stesso: "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese."

