Rolling Thunder: il film di Scorsese su Bob Dylan considerato documentario per gli Oscar

Oltre a The Irishman, Martin Scorsese quest'anno ha raccontato Bob Dylan al cinema con il film Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story. Si pensava fosse un documentario su Dylan, in realtà Scorsese ha realizzato un film che mixa parti reali a parti di fantasia, quindi non raccontando del tutto la cronaca di quello che è stato il percorso di Dylan.

La domanda che ora diversi fan si pongono è: Rolling Thunder verrà considerato un documentario nella corsa agli Oscar?

E la risposta è affermativa. L'Academy ha annunciato a novembre che Rolling Thunder è tra i 159 documentari integrali presentati per gli Academy Awards. Tra pochi giorni sapremo se il film di Scorsese avrà superato la selezione per entrare in una short list più ristretta.

Ma come mai l'Academy ha accettato un film che non presenta al 100% scene di documentario?



La risposta arriva da AMPAS, che definisce un documentario ammissibile 'un film senza saggistica teatrale che tratta in modo creativo argomenti culturali, artistici, storici, sociali, scientifici, economici o di altro genere. Può essere realizzato nel caso si verifichi effettivamente, oppure può impiegare una rievocazione parziale, filmati, immagini fisse, animazioni, stop-motion o altre tecniche, purché l'enfasi sia sui fatti e non sulla finzione'.

Una risposta più che esaustiva che fuga ogni dubbio sull'ammissibilità del film di Scorsese nella categoria e che probabilmente aumenta l'attenzione nei confronti del regista come uno dei protagonisti principali della prossima edizione degli Oscar.

Su Everyeye potete trovare il trailer ufficiale di Rolling Thunder. Diretto e prodotto da Martin Scorsese, Rolling Thunder è stato annunciato da Netflix.