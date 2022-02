Roland Emmerich contro Marvel, DC e Star Wars: Stanno rovinando la nostra industria

Dopo aver discusso di un possibile sequel di Moonfall, il regista Roland Emmerich ha discusso dello stato dell'industria cinematografica togliendosi qualche sassolino nei confronti dei film della Marvel, DC Comics e di Star Wars.

Riflettendo su quanto oggi sia complicato realizzare persino un disaster movie perché non basato su un fumetto nell'era di Marvel Studios, DC Entertainment e Lucasfilm, Emmerich ha dichiarato: "Oh sì, è tutto diverso ora: perché naturalmente Marvel e DC Comics e Star Wars hanno praticamente preso il sopravvento. Stanno rovinando un po' il nostro settore, perché nessuno fa più niente di originale oggi come oggi".

Il commento non è esattamente sorprendente, dato che Roland Emmerich in passato aveva parlato della sua ambivalenza nei confronti dei film sui supereroi, in particolare quelli della Marvel: una volta, infatti, scherzò sul fatto che adorava vederli in aereo per addormentarsi. Il regista ha ammesso che parte del suo scetticismo per il genere dei supereroi deriva dai suoi anni giovanili in Germania, dove è cresciuto senza fumetti di supereroi: "C'erano i fumetti tipo Le avventure di Tintin, ma non c'erano i supereroi. All'inizio i supereroi non funzionavano in Germania. Abbiamo avuto bisogno di qualcosa come 10 o 15 anni per metterci in pari con il resto del mondo. Ma personalmente non ho mai trovato alcun interesse per quel tipo di film".

