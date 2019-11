Roland Emmerich dirigerà Moonfall per la Lionsgate

A poche ore dall'esordio in Italia di Midway, il nuovo film di Roland Emmerich, The Wrap segnala che il regista di Independence Day ha trovato l'accordo con Lionsgate per sviluppare un nuovo progetto, il precedentemente annunciato Moonfall.

Moonfall è descritto come un'epopea di fantascienza e sarà la prossima collaborazione tra Emmerich e Lionsgate dopo l'uscita di Midway: il film inizierà la produzione nel 2020 e sarà diretto da Emmerich da una sceneggiatura che il regista ha co-scritto insieme a Spencer Cohen e Harald Kloser, già sceneggiatore di 2012. Nelle prossime settimane si inizierà la ricerca di un cast.

Nel film, una forza misteriosa fa cadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la fa precipitare in rotta di collisione con il nostro pianeta. Con poche settimane prima dell'impatto e contro ogni previsione, una squadra si lancia in un'impossibile missione disperata, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano e rischiando ogni cosa per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall'annientamento.

Emmerich sarà anche il produttore tramite il suo marchio Centropolis con Kloser che produrrà attraverso la sua compagnia, la Street Entertainment. Il film è stato presentato per la prima volta agli acquirenti a Cannes a maggio, con Centropolis che ha raccolto fondi azionari insieme a CAA Media Finance e AGC. AGC ha venduto i diritti del Nord America a Lionsgate e gestisce le vendite in tutto il mondo, con accordi di otto cifre in mano. Nonostante il suo prezzo di $100 milioni, Midway è stato prodotto e finanziato indipendentemente da Emmerich e Cetropolis, e Moonfall verrà gestito allo stesso modo, con Emmerich e la sua società che supervisioneranno tutti gli aspetti della produzione, del finanziamento e della consegna e collaboreranno con Lionsgate e i suoi partner nel marketing e nella distribuzione.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Midway e ad una clip italiana esclusiva per Everyeye.