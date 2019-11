Roland Emmerich deluso da Indepencende Day: Resurrezione: 'Non avrei dovuto farlo'

Nel corso di una recente intervista promozionale Roland Emmerich, che presto tornerà nei cinema col war-movie Midway ha espresso parecchi rimpianti nei confronti di Independence Day: Resurrezione, suo film precedente del 2016 sequel del disaster movie del 1996.

Stando alla dichiarazione rilasciata a Yahoo! Movie, Emmerich oggi si rammarica di aver diretto il sequel della 20th Century Fox.

"Volevo solo fare un film che fosse esattamente come il primo", ha detto Emmerich, che durante la produzione ha perso il suo protagonista Will Smith, personaggio principale del film originale che ai tempi preferì Suicide Squad. Come ha spiegato il regista: "Nel bel mezzo della produzione Will ha rinunciato perché voleva fare 'Suicide Squad'. Avrei dovuto smettere di girare il film senza di lui perché la sceneggiatura che avevamo costruito intorno al suo personaggio era molto bella, e una volta che lui lasciò dovemmo ricominciare dall'inizio. A quel punto avrei dovuto semplicemente dire di no perché all'improvviso stavo facendo qualcosa in cui non credevo."

Independence Day: Resurgence si è rivelato una delusione al botteghino. Con un budget di produzione di $165 milioni, il film ha registrato poco meno di $390 milioni in tutto il mondo - lontanissimo dagli $817 milioni incassati dal suo predecessore. Tuttavia, Emmerich ha ribadito nell'intervista il suo impegno a voler continuare a girare grandi film blockbuster.

"La vita a volte va in un certo modo ... ma mi sono sempre piaciuti i film americani e non ho mai capito nient'altro", ha detto.

