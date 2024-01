Rogue Trooper sarà realizzato in Unreal Engine 5: nel cast anche Hayley Atwell

Duncan Jones sta lavorando al nuovo film Rogue Trooper dall'ormai lontano 2018, ma in queste ore finalmente sono emerse delle novità abbastanza sorprendenti sul progetto.

Come segnalato da Variety, infatti, il film, adattamento dell'omonimo fumetto della rivista 2000 AD, sarà un progetto animato 3D creato in Unreal Engine 5, il famoso potere di Epic: Rogue Trooper, prodotto da Rebellion e Liberty Films, ha terminato le riprese principali presso i Rebellion Film Studios nel Regno Unito, e sarà completato l'anno prossimo. Insieme a queste novità, è stata diffusa anche una prima immagine di Rogue Trooper, che potete trovare in calce all'articolo.

Il film racconta la storia di 19, un “fante genetico” che si ritrova ad essere l’unico sopravvissuto del suo plotone: nel disperato tentativo di rintracciare il traditore che ha venduto lui e i suoi compagni, il super soldato farà affidamento su tre amici uccisi in azione, le cui personalità sono state conservate nella sua pistola, nel suo casco e nel suo zaino. Il cast è composto da Aneurin Barnard, Hayley Atwell, Jack Lowden, Daryl McCormack e Reece Shearsmith, con Barnard che interpreterà il protagonista. Oltre a loro, il cast di supporto includerà anche Jemaine Clement, Matt Berry, Diane Morgan, Alice Lowe, Asa Butterfield e Sean Bean.

In passato Duncan Jones aveva descritto Rogue Trooper come un mix tra The Raid e Guardiani della Galassia: vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.