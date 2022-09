Rogue Squadron: Disney rimuove il film di Star Wars dal calendario delle uscite

Disney ha ufficialmente rimosso Rogue Squadron dal suo calendario di uscite. La notizia non farà sicuramente felici i fan di Star Wars e il destino della pellicola di Patty Jenkins non è mai stato così tanto in bilico.

Se ben vi ricordate, il film era stato rinviato a data da destinarsi qualche tempo fa a causa di alcuni conflitti di programmazione con la regista, ma gli ultimi aggiornamenti su Rogue Squadron avevano comunque fatto ben sperare gli amanti del franchise.

Rimanendo sempre in casa Disney, quella della mancata finestra di lancio del film di Star Wars non sarebbe l'unica novità di oggi. Infatti, lo studio ha ufficialmente fissato alcune nuove date d'uscita dei suoi prossimi progetti: il remake di “Biancaneve”, con Rachel Zegler e Gad Gadoot, arriverà il 22 marzo 2024, "Inside Out 2" il 14 giugno 2024 mentre il sequel del live-action del Re Leone, "Mufasa", uscirà il 5 luglio 2024.

Le altre date fissate nel calendario Disney riguardano "Next Goal Wins" (21 aprile 2023), "Wish"(22 novembre 2023) e "Elio" della Pixar (1 marzo 2024). Per concludere, "Haunted Mansion" uscirà l'11 agosto 2023 invece del 10 marzo 2023, mentre un film Marvel senza titolo è stato spostato dal 16 febbraio 2024 al 6 settembre 2024.