Rogue One: ecco dei Tie Fighters alternativi nei concept art del film

Dopo che lo sceneggiatore di Rogue One ha rivelato una scena tagliata torniamo a parlare del film del 2016 ambientato nell'universo di Star Wars. Il supervisore dei concept design ha postato un'immagine in cui è possibile vedere una versione alternativa dei Tie Fighter.

Stiamo parlando ovviamente di una tipologia di navi spaziali particolarmente nota ai fan di Star Wars, in genere usata dagli imperiali. La didascalia dell'immagine recita: "Rogue One!! Un concept iniziale per un Tie Fighter atmosferico nella battaglia finale"

Come è possibile notare il design è molto più affusolato ed aerodinamico del solito, quasi ad imitare un jet in grado di tagliare l'aria. Se vogliamo trovargli una motivazione potremmo pensare che i Tie Fighter che siamo abituati a vedere nello spazio non hanno bisogno di ridurre l'attrito con l'aria e con gli agenti atmosferici, mentre qui si parla di una nave progettata appositamente per volare sui pianeti.

I fan hanno commentato entusiasti l'immagine, scrivendo che è sempre un piacere ammirare le varianti di uno dei modelli più apprezzati. Un utente ha poi suggerito che, a giudicare dall'immagine, la cabina di pilotaggio circolare avrebbe anche potuto spostarsi così come le ali, in modo tale da assumere configurazioni diverse. Lo stesso Church ha risposto. "Huh, sembra davvero qualcosa che valga la pena di essere esplorato... Sembra qualcosa che potrebbero fare davvero!

Cosa ne pensate di questo particolare design orizzontale?

Sebbene non sia stato possibile sviluppare un seguito, alcuni personaggi del film torneranno nei prossimi progetti Disney: la serie su Cassian Andor ha già un periodo di uscita. Chissà, magari nella serie vedremo proprio questo tipo di Tie Fighter.