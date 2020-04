Rogue One, svelato l'insospettabile titolo originale del prequel di Star Wars

Nella stessa intervista in cui hanno rivelato che uno dei protagonisti di Rogue One doveva essere una spia dell'Impero, gli sceneggiatori Chris Weitz e Gary Whitta hanno fatto luce su alcuni titoli alternativi inizialmente considerati per lo spin-off prequel di Star Wars.

"C'era un punto in cui stavamo iniziando a considerare vari titoli" ha detto Weitz a IGN. "Rogue One alla fine è stata una buona scelta, ma uno di questi era Dark Times. Era nato come riferimento ad una frase di Obi-Wan Kenobi in Una Nuova Speranza quando dice 'Prima dei tempi bui ... .prima dell'Impero'".

Whitta, in aggiunta, ha spiegato che fu sorpreso quando venne ufficialmente scelto Rogue One, poiché aveva in mente molte altre idee che riteneva migliori."A un certo punto, John Swartz, che era uno dei dirigenti creativi del film, aveva una lista di titoli e tutti noi abbiamo votato quelli che ci piacevano. Ora tornando indietro e ripensando a tutti i film precedenti, e questo continua ad essere vero anche con la trilogia dei sequel, i titoli dei film di Star Wars sono sempre lunghi tre o quattro parole. Tutti. Allora mi venne in mente che uno dei modi in cui avevamo per differenziare questo film dagli altri è che dovevamo avere un titolo lungo solo una o due parole. Qualcosa come Star Wars: Rebellion, Star Wars: Rogue One, facciamo un titolo più breve in modo che anche dal titolo del film sappiate che questo è qualcosa che non si conforma necessariamente alle regole non scritte dei film della Saga", ha osservato, aggiungendo che è stata presa in considerazione anche "Shadow of the Death Star".

Le premesse di Rogue One, prequel di Una Nuova Speranza, saranno a loro volta esplorate nel prequel Cassian Andor, serie tv incentrata sul personaggio di Diego Luna in arrivo per il servizio di streaming on demand Disney+.