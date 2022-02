Rogue One: A Star Wars Story, arriva il nuovo vinile con un'ora di contenuti inediti!

Rogue One: A Star Wars Story torna sui nostri scaffali. O meglio, la sua colonna sonora. É stato infatti pubblicato da Mondo un vinile con la soundtrack del film, disponibile per il pre-ordine dal 16 Febbraio. Le musiche sono state curate da Michael Giacchino, che ha sostituito John Williams che aveva scritto la colonna sonora dei vecchi film.

"Non è un segreto che noi di Mondo amiamo lavorare con il compositore Michael Giacchino e siamo entusiasti di pubblicare un set di 4 LP per Rogue One: A Star Wars Story con i nostri amici della Walt Disney Records" ha detto Spencer Hickman, Direttore Creativo di Mondo Music. "La colonna sonora scritta da Michael è incredibile, amata dai fan, e ha il pregio di colmare il divario tra il vecchio e il nuovo Star Wars, con accenni alle classiche colonne sonore di John Williams pur essendo fermamente una cosa a sé stante."

"Questo progetto è stato un vortice di quasi cinque settimane di scrittura, registrazione e missaggio, ma non avrei potuto essere più entusiasta dell'avventura e guarderò sempre indietro a quei giorni con piacere", ha aggiunto il compositore Michael Giacchino. "Come per tutte le colonne sonore che realizzo, il mio obiettivo era quello di servire la storia e comunicare le emozioni del film." In occasione del quinto anniversario, Giacchino ha tirato fuori circa un'ora di contenuti inediti, inseriti nei dischi che verranno messi in vendita.

Intanto, mentre vi raccontiamo alcune curiosità su Rogue One, ecco la lista dei dischi in arrivo, la cui grafica è stata curata da John Powell.

DISC ONE – Side One

He's Here for Us (3:22) A Long Ride Ahead (3:57) Wobani Imperial Labor Camp (0:57) There Are Spies Everywhere (2:16)* The Detention of Jyn Urso (1:13)* Jyn's Interrogation (1:58)* Mission to Jedha (2:00)* Trust Goes Both Ways (2:46)

DISC ONE – Side Two

When Has Become Now (2:01) Jyn's Memories of Childhood (0:51)* Jedha Arrival (2:50) Hearts of Kyber (0:57)* Ambush in Jedha City (1:09)* Jedha City Ambush (2:21) Let Them Pass in Peace Part 1 (1:24)* Let Them Pass in Peace Part 2 (0:39)* No Friends of the Empire (1:07)* Imperial Departure (0:54)* Reunion at Saw's Hideout (0:46)* Cassian's Prison (0:19)* Today of All Days (3:51)*

DISC TWO – Side One

Star-Dust (3:48) An Imperial Test of Power (3:37)* Apologies Are in Order (1:37)* News from the Ashes (0:59)* Approach to Eadu (1:19)* No Trust Among Rebels (2:25)* Jyn's Path Is Clear (2:31)*

DISC TWO – Side Two

Confrontation on Eadu (8:09) Krennic's Aspirations (4:17) Rebellions Are Built on Hope (2:56) A Rebel Change of Heart (1:53)* Rogue One (2:06)

DISC THREE – Side One

Cargo Shuttle SW608 (4:01) Good Luck Little Sister (2:49)* What Brings You to Scarif (2:31)* Are We Blind (1:34)* Scrambling the Rebel Fleet (1:34) AT-ACT Assault (2:57) Finding a Way Through (3:37)*

DISC THREE – Side Two

Project Star-Dust (3:46)* Entering the Imperial Archives (1:25)* Get That Beach Under Control (1:14)* The Master Switch (4:03) We Have to Press the Attack (2:40)* Antenna Alignment (3:16)*

DISC FOUR – Side One

Your Father Would Be Proud (4:53) Hope (1:40) Jyn Erso & Hope Suite (5:53) The Imperial Suite (2:31) Guardians of the Whills Suite (2:53)

DISC FOUR – Side Two