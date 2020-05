Rogue One: tutti i segreti di uno dei migliori Star Wars di sempre

Rogue One: A Star Wars Story è uno dei titoli più apprezzati del franchise di George Lucas degli ultimi anni, capace di mettere d'accordo critica e pubblico e di appassionare anche chi è poco avvezzo alla saga ambientata in quella galassia lontana, lontana... per l'occasione abbiamo preparato uno speciale video che racconta i segreti del film.

Rogue One: A Star Wars Story vede l'Alleanza Ribelle scoprire i piani dell'Impero: la costruzione di un'arma potentissima, chiamata Morte Nera, in grado di distruggere in pochi secondi un pianeta. Il Capitano Cassian Andor è mandato in missione alla ricerca di Galen Erso, colui che tira le redini del progetto della Morte Nera, con l'obiettivo di eliminarlo. Tuttavia niente è come sembra, e la figlia di Erso, Jyn, interverrà per modificare i piani dell'Alleanza.



Rogue One, diretto da Gareth Edwards, è il primo film della serie A Star Wars Anthology, una serie di film ambientati nell'universo di Star Wars ma slegati dalla saga principale.

La trama di Rogue One si colloca appena prima degli eventi raccontati ne Una nuova speranza, primo capitolo della saga originale creata da George Lucas nel 1977, con LucasFilm che produce anche questo nuovo avvio.

Tra gli easter egg che compaiono nel film, Disney avrebbe nascosto Topolino all'interno della pellicola di Edwards.

