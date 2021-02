Rogue One, una nuova foto ci svela una scena inedita con Darth Vader!

I motivi per cui abbiamo amato Rogue One: A Star Wars Story sono molteplici: dalla trama alla realizzazione tecnica, passando per l'approfondimento e il carisma di buona parte dei personaggi e tanti, tanti altri elementi ancora. Inutile nascondere, però, quanto importante sia stata la partecipazione al film di alcune vecchie glorie.

Abbiamo provato tutti un brivido nel renderci conto del fatto che il finale di Rogue One coincidesse con l'inizio di Una Nuova Speranza, ad esempio, ma soprattutto abbiamo visto i nostri occhi brillare quando a fare la sua comparsa sullo schermo è stato, per la prima volta dai tempi di Episodio III, Darth Vader in persona.

La presenza di Anakin Skywalker in Rogue One fu dosata alla perfezione, ma siamo certi che nessuno di noi avrebbe gridato allo scandalo nel caso in cui il nostro fosse apparso per qualche minuto in più: eventualità che a quanto pare fu realmente presa in considerazione, vista la foto saltata fuori in queste ultime ore a svelare l'esistenza di una scena tagliata con protagonisti Darth Vader e il Grand Moff Tarkin.

La sequenza fu scartata perché ritenuta non utile ai fini della trama: ma in fondo, diciamoci la verità, chi di noi avrebbe osato protestare? Qui, intanto, trovate alcune delle più belle foto dal set di Rogue One; un incredibile video deepfake, invece, è intervenuto su alcuni volti di Rogue One.