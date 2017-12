Rogue One: nel video di Cinema Sins tutti i difetti del film di Gareth Edwards

Nelle ore in cui al cinema sta per debuttare Star Wars: Gli Ultimi Jedi , Cinema Sins ha voluto pubblicare il video 'Everything Wrong With' del primo spin-off del franchise,, uscito nelle sale nel dicembre 2016. Tra i fan ha complessivamente ottenuto un ottimo riscontro ma Cinema Sins ha voluto rimarcare alcuni errori.

Nel video potrete quindi vedere tutti i piccoli o grandi difetti della lavorazione di Rogue One. Scritto da Chris Weitz e Tony Gilroy è il primo film della serie Anthology e il primo che si discosta dalla story line degli Skywalker.

In Rogue One, l'Alleanza Ribelle ha scoperto che l'Impero è sul punto di costruire la potentissima Morte Nera. Il capitano Cassian Andor viene mandato in missione, alla ricerca di Galen Erso con il compito di ucciderlo. Tuttavia le cose potrebbero non essere come sembrano e l'intervento della figlia dello scienziato, Jyn, cambierà i piani dei Ribelli.

Nel cast del film Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Donnie Yen, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Diego Luna, Alistair Petrie e Riz Ahmed.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, è nelle sale dal 13 dicembre.