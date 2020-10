Rogue One, un inedito Darth Vader nella nuova concept art dello spin-off di Star Wars

Una delle figure senza dubbio più iconiche dell'intero franchise di Star Wars è senza dubbio Darth Vader. la sua storia è stata ampliata nei prequel e nelle serie animate, mostrando il passaggio di Anakin Skywalker al Lato Oscuro. Anche nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story il villain fa una breve apparizione.

Una concept art pubblicata recentemente su Instagram ci mostra però un altro aspetto di Darth Vader. Si tratta di una diversa versione del famoso bacta tank, la vasca cilindrica che il villain possiede nella sua fortezza sul pianeta Mustafar, che non viene mai nominato, e che gli permette di curarsi le ferite.

Le immagini, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, sono state pubblicare dal concept artist della Lucasfilm Christian Alzmann. Si tratta di una scena suggestiva quanto inquietante, perché all'interno della vasca si può vedere il corpo mutilato di Anakin Skywalker, scelta che però non è stata fatta nel film.

La prima volta che abbiamo visto un bacta tank in Star Wars è nell'Episodio V, L'Impero colpisce ancora, quando Han salva Luke Skywalker sul pianeta ghiacciato Hoth e il giovane eroe ferito viene immerso nella vasca.

Per altri approfondimenti su Rogue One: A Star Wars Story, rimandiamo a tutti i segreti del film, uno dei migliori titoli in assoluto del franchise.