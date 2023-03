Rogue One: Gareth Edwards non ha diretto la sequenza con Darth Vader? Ecco chi è stato!

La sequenza di chiusura di Rogue One: A Star Wars Story che vede protagonista la furia di Darth Vader non sarebbe stata diretta da Gareth Edwards, il regista del film, bensì da un altro nome molto noto nell'universo di Star Wars. Questo è quello che ha dichiarato Freddie Prinze Jr., doppiatore di Star Wars Rebels, rivelando anche di chi si tratta.

Il doppiatore di Star Wars Rebels Freddie Prinze Jr. ha recentemente discusso del fatto che Dave Filoni abbia lavorato con altri registi di Star Wars e ha affermato che Filoni ha diretto l'iconica sequenza di Vader in Rogue One al posto del regista del film, Gareth Edwards. Tuttavia, Gary Whitta, che ha scritto il soggetto del film, è intervenuto su Twitter per smentire questa affermazione e chiedendo le scuse dell'attore.

"Non so se la gente lo sa, forse non mi è permesso dirlo, ma non mi interessa più", ha detto Prinze al podcast Lights, Camera, Barstool. "[Dave Filoni] Ha diretto quella scena in Rogue One in cui - beh, praticamente tutta la fine del film - in cui Vader arriva... e si vede, in pratica... quello che succederà in Una nuova speranza. Ha diretto tutto questo". Le sue dichiarazioni sono state quindi riprese da Geek Tyrant, che le ha condivise su Twitter. "Quella scena cazzuta di Darth Vader in ROGUE ONE è stata in realtà diretta da Dave Filoni!", si legge nella didascalia del post.

"Completamente falso. Questo deve essere ritrattato e devono essere presentate delle scuse", ha risposto Whitta.

Whitta ha poi avuto un botta e risposta con qualche fan nei commenti. "Forse dovresti prendertela con Freddie Prinze Jr. Questo non è stato detto da un fan a caso, ma da qualcuno che è stato impiegato dalla Lucasfilm in un ruolo significativo. Non dico che tu abbia torto, ma è da lì che proviene", ha twittato @TheLegacyOfSW. "Anch'io sono stato assunto dalla Lucasfilm con un ruolo significativo, quello di scrivere il film di cui parla", ha risposto Whitta.

"Ne sono ben consapevole. Per questo ho detto che non hai torto, ma tutti puntano il dito contro 'speculazioni o aspettative irresponsabili dei fan', e intanto che questo provenga dalla bocca di qualcuno come lui sembra molto irresponsabile se falso e Filoni dovrebbe intervenire per chiarire la situazione", ha aggiunto @TheLegacyOfSW. "Forse lo farà. Nel frattempo altri che conoscono la verità, come le persone che erano effettivamente sul set quel giorno, lo stanno facendo", ha concluso Whitta.

La storia presentata in Rogue One è stata approfondita nella serie prequel Andor, che tornerà con la Stagione 2 prossimamente. Nei mesi scorsi, Diego Luna ha parlato del finale di Rogue One, mentre James Gunn lo ha definito lo Star Wars più sottovalutato di sempre.