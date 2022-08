Rogue One, il film torna nelle sale USA ed è record: tra i migliori incassi IMAX di sempre

In occasione dell'uscita su Disney+ della stagione 2 di Andor, la serie di Star Wars con protagonista Diego Luna, nelle sale cinematografiche statunitensi è tornato nel week-end Rogue One. Il film con Felicity Jones e lo stesso Luna è tornato in formato IMAX insieme ad un'anteprima di Andor. E gli incassi sono stati sorprendenti.

Secondo l'ultimo report di Collider, il film - James Gunn sostiene che Rogue One è il film più sottovalutato di Star Wars - è stato distribuito in 250 sale cinematografiche IMAX statunitensi nel fine settimana, incassando 1 milione di dollari, facendo salire la cifra complessiva a 105 milioni di dollari. Grazie a questo risultato, Rogue One è diventato uno dei dieci titoli con il maggior incasso nella storia del cinema in IMAX.



Tony Gilroy ha co-sceneggiato Rogue One ed è lo showrunner di Andor, che ha visto il ritorno di Diego Luna nei panni del suo celebre personaggio nel film, Cassian Andor.

La seconda stagione della serie debutterà su Disney+ il prossimo 21 settembre e per i fan americani un bel ripasso di Rogue One è stato un regalo davvero gradito.



Gilroy ha ricordato che la grandezza di Star Wars dovrebbe permettere agli spettatori di avvicinarsi ai film fregandosene del resto del franchise:"La speranza, il sogno, è che la comunità di Star Wars più accanita abbracci lo show in un modo nuovo [...] Lo tratti come qualcosa di reale".



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Rogue One, diretto da Gareth Edwards e uscito nelle sale nel 2016.