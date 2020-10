Rogue One, Felicity Jones su Jyn Erso: 'C'era ancora molto altro da raccontare'

Nonostante il suo chiarissimo trapasso alla fine del bellissimo Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards, Felicity Jones ha recentemente rivelato di voler assolutamente vedere altre avventure dedicate a Jyn Erso, eroina femminile del primo spin-off cinematografico dell'amatissima saga di Guerre Stellari.

Alla fine di Rogue One, Jyn, Cassian Andor (Diego Luna), K-2SO e praticamente ogni altro membro della Resistenza presente su Scarif ha perso la vita, tutti uccisi dal raggio della Morte Nera, ma come sappiamo proprio una serie su Cassian Andor è in arrivo su Disney+, ovviamente prequel del film, e per il progetto sono stati confermati Luna, K-2SO e anche Mon Mothma.



Forse proprio per questo motivo Felicity Jones sente di poter tornare nei panni di Jyn Erso, anche se prima dell'inizio di Rogue One lei non si conosceva con Andor. Parlando con l'Hollywood Reporter, comunque, la Jones ha dichiarato:



"Personalmente continuo a pensare che un ritorno di Jyn sia assolutamente possibile nell'Universo di Star Wars. Sì, sento che ci sono molti affari in sospeso con Jyn, questo di sicuro". Molti personaggi dati per morti sono poi tornati, effettivamente, da Palpatine a Darth Maul, e a tal proposito l'attrice sostiene: "Penso che sarebbe affascinante vederla invecchiata e più saggia mentre combatte le forze oscure dell'universo, che a quanto pare sono davvero molte".



