Rogue One: Diego Luna è rimasto deluso dal finale del film

Diego Luna ha svelato di essere rimasto deluso dal finale di Rogue One: A Star Wars Story, ma non perché non gli sia piaciuto. L'attore interpreta il personaggio di Cassian Andor nel film di Gareth Edwards, accanto a Felicity Jones, ha spiegato per quale motivo ha provato un sentimento di delusione nel vedere l'esito finale del film.

Dopo che il suo personaggio e il piccolo gruppo di ribelli vengono uccisi in una missione suicida per rubare i piani della Morte Nera, l'attore era convinto che il suo tempo in Star Wars fosse finito.

"Quando ho visto il film per la prima volta alla fine ero così deluso" ha spiegato "E non a causa del film. Mio figlio ha detto 'Ma è tutto, papà. Davvero? Questo è tutto'. E io 'Beh, si. Questo è quanto per questo film. Mi sono davvero reso conto di un personaggio che amavo e un universo di cui non m'importava più di tanto. Ma il tono del nostro film rende onore, credo, ai tempi migliori di questo universo. Qui film di Star Wars mi hanno lasciato un segno molto profondo".



A quel tempo Diego Luna non sapeva che avrebbe ripreso il suo personaggio in una serie prequel per il servizio di streaming Disney+, dove lavorerà ancora una volta al fianco del droide riprogrammato K-2SO, interpretato da Alan Tudyk.

Parlando del piacere di poter esplorare tutto quello che ancora non si sa di Cassian Andor, Diego Luna ha spiegato:"In tv è dove hai tempo di sviluppare e vedere personaggi fare cose che nel film non è permesso. E penso che la vicinanza con il pubblico diventi più profonda, una connessione".

La serie prequel di Cassian Andor uscirà nel 2020, con il lancio di Disney+ previsto per il 12 novembre. Inizialmente Rogue One terminava felicemente poi la conclusione fu cambiata. Alla fine dello scorso anno Felicity Jones aveva espresso di entrare in Star Wars come Jyn, personaggio interpretato in Rogue One.