Rogue One, Diego Luna conferma: ''Sul finale mai avuto dubbi''

Definito da James Gunn il film di Star Wars più sottovalutato di sempre , Rogue One continua a celare qualche mistero riguardo il suo finale. Questa volta a smentire le voci di più finali realizzati e mai resi noti ci ha pensato l'attore Diego Luna, Cassian Andor nel film.

Sono trascorsi 6 anni dall'uscita di Rogue One, pellicola diretta da Gareth Edwards e ambientata poco prima degli eventi di Una Nuova Speranza, ma sul suo finale continuano a circolare voci circa un montaggio alternativo. Mai arrivato alla fase finale della produzione, pare che tale finale prevedesse un Darth Vader più spietato che mai, arrivando ad uccidere Cassian, Jyn e l'intero equipaggio.

A smentire il tutto ci ha pensato Diego Luna, che ha raccontato di come l'idea iniziale di Edwards fosse già stata approvata prima ancora di un loro incontro e che nulla da quel momento ha subito stravolgimenti, se non piccole accortezze: ''La prima volta che mi è stato chiesto di sedermi con il regista, a Los Angeles, mi è stato chiesto di entrare in un ristorante, ma era vuoto. Lui dava le spalle al muro con il computer aperto e mi ha chiesto di sedermi accanto a lui. Ha iniziato a raccontarmi una storia e continuava a dire: E poi questo ragazzo, e poi questa ragazza, e poi questo ragazzo…e ha iniziato a mostrarmi disegni e concept art, e alla fine mi sono chiesto: Perché parla così? E lui mi ha detto: Voglio che tu interpreti il ragazzo. Se vuoi, ora dobbiamo convincere tutti gli altri, ma mi piacerebbe molto farlo con te''. Luna ha poi continuato: ''E la storia che mi ha proposto è quella che abbiamo visto, in termini di inizio e fine. Molte cose sono cambiate lungo il percorso, ma non la fine''.

Insomma, che la sceneggiatura di un film cambi nel corso della sua realizzazione è cosa più che normale, ma non quando si tratta di parti fondamentali di un progetto, che nascono ancor prima di concludere tutto il resto. Se il finale del film di Edwards sia stato cambiato a noi poco importa, la pellicola ci ha convinti come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Rogue One!