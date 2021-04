Rogue One: A Star Wars Story è nei trend su Twitter... Ma nessuno sa perché!

Quando un film finisce nei trend di Twitter, si sa, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola: tra annunci, trailer e sorprese di vario tipo i motivi per far parlare di sé sui social non mancano di certo! Ma cosa può spingere tra gli argomenti più chiacchierati della settimana un film ormai abbastanza datato come Rogue One: A Star Wars Story?

Proprio così: il film del 2016, di cui abbiamo recentemente visto una scena inedita con Darth Vader, è finito da un po' nei trend di Twitter... Apparentemente senza un motivo! Il social dei cinguettii, infatti, si è immediatamente riempito di fan incuriositi dalla cosa e pronti a cogliere l'occasione di tornare a parlare di quello che è ritenuto da molti uno dei migliori film del franchise.

"La fotografia di Rogue One è impareggiabile, una delle migliori di Star Wars", "Quando arriverà il giorno in cui la gente comincerà ad apprezzare Rogue One senza ridurlo alla sola scena con Darth Vader?", "Rogue One è nei trend, parliamone!", "Rogue One ha la miglior scena di Darth Vader di tutto l'universo di Star Wars" si legge in alcuni dei post più retwittati.

Ci sarà qualcosa dietro tutto ciò? Chi può dirlo! Le storie da raccontare, d'altronde, non mancherebbero: qualche tempo fa, ad esempio, Felicity Jones aprì a nuovi progetti su Jyn Erso dopo Rogue One: A Star Wars Story.