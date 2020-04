Rogue One: A Star Wars Story, uno dei protagonisti in origine era una spia dell'Impero

Parlando con IGN, i co-sceneggiatori di Gary Whitta e Chris Weitz, che hanno lavorato per Lucasfilm al prequel spin-off Rogue One: A Star Wars Story, hanno svelato che nella sceneggiatura originale uno dei protagonisti era in realtà una spia dell'Impero.

La scelta era ricaduta nientemeno che su Cassian Andor, interpretato dall'attore messicano Diego Luna, che originariamente era stato scritto per rivelarsi uno dei cattivi.

"Nella versione originale era un agente dell'Impero che veniva gravemente compromesso", hanno rivelato i due sceneggiatori. "Faceva il doppio-gioco per l'Impero."

Il colpo di scena per rivelare questo tradimento sarebbe stato collegato a Saw Guerrera (interpretato da Forest Whitaker), che nella versione originale della sceneggiatura si scopriva aver ucciso la famiglia di Cassian.

"Per molto tempo ha lavorato per l'Impero", ha spiegato Weitz. "La cosa nacque perché la sua famiglia era stata uccisa da Saw Gererra. E tutto ciò che voleva dall'Impero erano gli strumenti per uccidere Saw Gererra e vendicarsi. Era un soldato ribelle che lavorava segretamente per Krennic, ma poi, mentre si avvicinava sempre di più a Jyn e si rendeva conto che l'Impero aveva costruito quest'arma di distruzione di massa, cambiava barricata. Non si era arruolato per quello, non voleva uccidere interi pianeti. Passava al Lato Chiaro, ma solo dopo che veniva identificato come spia. A quel punto, nel terzo atto, doveva riconquistare la fiducia di Jyn."

I due autori hanno fatto anche sapere che le scene in questione erano state girate, ma che lungo la fase di produzione la storia fu modificata. Che ne pensate di questa rivelazione? Avreste preferito questa versione alternativa? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Cassian Andor tornerà con una serie tv per Disney+, a sua volta prequel di Rogue One, già prequel di Star Wars: Episodio IV. Dalle poche informazioni conosciute sulla storia, sappiamo che sarà uno spy-thriller ambientato in una galassia lontana lontana.