Rogue One: A Star Wars Story, emergono altri dettagli sui reshoot di Tony Gilroy

Non si fermano i vari commenti sulle riprese aggiuntive a cui è stato soggetto Rogue One: A Star Wars Story ad opera di Tony Gilroy, e pare che la situazione fosse più grave del previsto.

Pressato dalle domande della direttrice della programmazione al The Film Institute at Montclair State, dove era ospite, su cosa sia andato effettivamente storto durante la produzione del film, Gilroy ha esistato a rispondere per evitare ovviamente ripercussioni da pare dei produttori del film, ma poi ha risposto che si trattava di mantenere la purezza della materia, in termini di storia.

“Quando qualcosa passa di mano in mano di solito c’è sempre una grossa confusione. C’è sempre chi aggiunge ogni genere di accessorio, un gioiello qui, una chiusura là, una zip da quest’altra parte e così via... la purezza per i personaggi, se non è lì a far da base allora comincia a deteriorarsi e si trasforma in un pasticcio clamoroso”.

Questa non è la prima volta che Gilroy parla del suo lavoro sullo spin-off di Star Wars, in precedenza aveva dichiarato infatti: “Non sono mai stato interessato a Star Wars, mai. Quindi non ho avuto alcuna riverenza particolare, non ero spaventato dall'incarico. E loro si trovavano in un bel casino... si trovavano nel bel mezzo di un pasticcio e l'unica cosa che potevo fare era migliorare la loro posizione”.

Gilroy ha poi parlato alla folla della difficoltà di diventare sceneggiatore a Hollywood e per gli aspiranti sceneggiatori ha dato un consiglio: “Scrivete come non ci fosse un domani. Scrivete in continuazione. E quando andrete a presentare qualcosa ai produttori non arrivate con una sola sceneggiatura, ma proponetegli la vostra 19esima scenegiatura, così da poter presentare anche il resto del vostro lavoro. Nessuno è contro di voi, anche se io stesso lo pensavo all’inizio”.

L'ultimo lavoro di Gilroy è la sceneggiatura di Beirut con Jon Hamm e Rosamund Pike, disponibile su Netflix dallo scorso giugno.